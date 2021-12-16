المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت فرقة العباس القتالية حشد العتبات المقدسة ، اعتقال مطلوب وفق مادة الارهاب في النخيب غربي محافظة كربلاء .

وقال مصدر في الفرقة في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن “مفارز استخبارات الفرقة تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب ضمن قاطع المسؤولية في النخيب “.

وأوضح إن “المعتقل من أهالي الفلوجة محافظة الانبار “.

وأضاف بعد “التأكد من مطابقة المعلومات مع المعتقل ، تم تسليمه للجهات المعنية رسميا “.