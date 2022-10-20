اعتقال مطلوب في قضايا ارهاب و ثلاثة آخرين في كربلاء

اعتقال مطلوب في قضايا ارهاب و ثلاثة آخرين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..اعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، اعتقال اربعة اشخاص مطلوبين للقضاء بتهم جنائية مختلفة بينهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تمكنت الشرطة القضائية المتواجدة في رئاسة محكمة استئناف كربلاء ومن خلال حاسبة برنامج النافذة الوطنية للمهتمين والمطلوبين للقضاء العراقي اعتقال متهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة (4 إرهاب) “.

واضاف كما “تمكنت مفارز الشرطة القضائية أيضا من اعتقال ثلاثة اشخاص بتهم جنائية مختلفة “.

وأشار الى إحالة المعتقلين “للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون. “.