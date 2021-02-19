اعتقال مراهق بتهمة الاعتداء الجنسي على خمس سيدات خلال أسبوعين

المستقلة /… أُلقي القبض على مراهق للاشتباه بارتكابه خمسة اعتداءات جنسية في مدينة ليدز البريطانية، على سلسلة من السيدات خلال أسبوعين.

تعرضت خمس سيدات خلال الأسبوعين الماضيين للهجوم في مناطق مختلفة من مدينة ليدز، حيث تلقت أجهزة الشرطة بلاغات من خمس سيدات، أثارت المخاوف حيث توجهت كافة البلاغات ضد نفس الشخصية التي تحمل نفس المواصفات لفتي مراهق يبلغ من العمر ما يقارب (14) عام، وفق ما أوردته صحيفة (ميرور) البريطانية.

وقام المحققون الذين يحققون في القضية باعتقال مراهق،

وقال متحدث باسم شرطة ويست يوركشاير: “تم القبض على مراهق يبلغ من العمر (14) عام، للاشتباه بارتكابه خمسة اعتداءات جنسية ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت”.

وطالبت السلطات من أي شخص شهد أيًا من هذه الهجمات، أو ربما رأى المشتبه به في المناطق في ذلك الوقت، أن يتواصل الشرطة وتقديم المساعدة. (النهاية)