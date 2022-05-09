اعتقال مثيري مشاجرة عشائرية تسببت بمقتل مواطن شمال ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم، عن إلقاء القبض على إثنين من مثيري مشاجرة عشائرية مسلحة، أدت إلى مقتل احد المواطنين في منطقة نهر سعد التابعة لقضاء علي الغربي ، شمال المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان : بعد ورود أخبار بوجود المشاجرة تم تشكيل قوة من قسم شرطة علي الغربي وفوج طوارئ ميسان الخامس وشعبة مكافحة الإجرام، وبالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع، وبعد تنفيذ عملية مداهمة وتفتيش لأماكن تواجد الجناة، تم القبض على متّهمين إثنين من مفتعلي المشاجرة العشائرية والتي وقعت بسبب خلافات حول أرض زراعية .