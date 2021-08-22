اعتقال متهم تسبب بقتل طفلا  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاحد ، عن اعتقال متهم بإطلاق الرمي العشوائي تسبب بقتل احد الاطفال في قضاء الميمونة ، جنوب غرب المحافظة .

وقال بيان عن المديرية ، ان مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى ، القت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عام بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في ناحية السلام التابعة للقضاء المذكور .

وأضافت ، ان المشاجرة قد حدثت بتاريخ (2021/8/12) بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة ، وبعد وقوع أحد الأطفال ضحية للرمي العشوائي وإصابة طفل اخر وتشخيص أحد المتسببين بإطلاق النار وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق احكام المادة (٤٠٦ القتل العمد) تم القبض عليه بعد جهود أمنية متميزة .

وأشارت المديرية ، إلى إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المحلاوي: اختطاف مجموعة من الشباب في المسيب وقتل احدهم

اخبار العراق

تجارة كربلاء تشارك بتشكيل هيئة المجلس التنسيقي العراقي  السعودي

اخبار العراق

اعتقال متهم تسبب بقتل طفلا  في ميسان

اخبار العراق

مدير صحة ميسان يؤكد: لاتوجد ازمة اوكسجين في مستشفى كوفيد19

اخر الاخبار

ما هو الخطأ الفادح الذي اقترفناه في أفغانستان ؟

اخبار العراق

وزارة الصحة : خطة لزيادة عدد منافذ التلقيح واستخدام التلقيح الميداني

اخر الاخبار

وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب حسب مواعيد الوزارات والدوائر

اخر الاخبار

وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب حسب مواعيد الوزارات والدوائر

اخر الاخبار

جوجل تؤكد أنها ستغلق تطبيق “Android Auto for Phone Screens” المستقل

اخبار العراق

اردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع مصطفى الكاظمي

اخبار العراق

مستشار الكاظمي يؤكد على اهمية التحول الى الطاقة البديلة

اخبار العراق

التربية تستعد لتوزيع مناهج العام الدراسي الجديد

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا بمعدل 30 الف برميل يوميا

اخر الاخبار

جامعة : ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا حول العالم الى اكثر من 211 مليون

ثقافة وفنون

فيلم Free Guy يحقق إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار

اخر الاخبار

ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ليفانتي .. مساء اليوم

اخر الاخبار

ترامب يصف قرار الانسحاب من افغانستان بأنه اكبر اهانة لامريكا