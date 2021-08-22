اعتقال متهم تسبب بقتل طفلا  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاحد ، عن اعتقال متهم بإطلاق الرمي العشوائي تسبب بقتل احد الاطفال في قضاء الميمونة ، جنوب غرب المحافظة .

وقال بيان عن المديرية ، ان مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى ، القت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عام بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في ناحية السلام التابعة للقضاء المذكور .

وأضافت ، ان المشاجرة قد حدثت بتاريخ (2021/8/12) بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة ، وبعد وقوع أحد الأطفال ضحية للرمي العشوائي وإصابة طفل اخر وتشخيص أحد المتسببين بإطلاق النار وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق احكام المادة (٤٠٦ القتل العمد) تم القبض عليه بعد جهود أمنية متميزة .

وأشارت المديرية ، إلى إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً.