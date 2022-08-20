اعتقال متهم بقتل أربعة أفراد من عائلته شمالي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، مساء السبت ، اعتقال شخص بجريمة قتل أربعة أفراد من عائلته في قضاء الحسينية 20 كم شمالي المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) استخبرنا “ظهر اليوم بوجود حادث مقتل أم واولادها الثلاثة داخل دارهم في قضاء الحسينية “.

وأوضح بعد “التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من قبل مفارز قسم مكافحة الإجرام ، تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد العائلة وتم اعتقاله  “. واضاف إن “عملية القتل جرت بواسطة استخدام سلاح (نوع بندقية كلاشنكوف) ، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد عائلته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي “.

وأشار الى إن “المعتقل من ارباب السوابق الجنائية وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية “، مؤكدا إن “عملية قتل العائلة هو حادث جنائي بحت ، وأن الوضع الامني في كربلاء مسيطر عليه والاجهزة الامنية مستمرة في توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين والزائرين “.

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