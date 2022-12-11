اعتقال متهم بسرقة 60 مليون دينار من شركة أجنبية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاحد ، اعتقال متهم نفذ عملية سرقة 60 مليون دينار من إحدى الشركات الأجنبية قرب مصفى كربلاء النفطي .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) استخبر  ” قسم مكافحة الإجرام عن حصول حالة سرقة في احدى الشركات الاجنبية العاملة في مصفى كربلاء النفطي غربي المحافظة، تم ” تشكيل فريق عمل من مفارز الاجرام لجمع المعلومات الكافية بهدف إيصال السارق الى العدالة “.

وأضاف وبوقت قياسي أثمرت الجهود بإعتقال المتهم، وضبط بحوزته مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي والتصرف بالأموال المتبقية على ملذاته الشخصية “.

وأشار الى إن “المعتقل اعترف ، بقيامه بسرقة الشركة الاجنبية  ، وتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون “.

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