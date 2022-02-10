اعتقال متهم  بحوزته 1760 الف حبة مخدرة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم وضبط بحوزته 1760 حبة مخدرة وكيلو غرام  واحد من مادة الكريستال .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز فوج طوارئ كربلاء الثاني المرابطة في الحدود الإدارية لقضاء الهندية المحاذية لمحافظة بابل ، تمكنت بتوجية قائد الشرطة اللواء احمد زويني   من ضبط متهم حاول ادخال المواد المخدرة الى كربلاء عبر دراجته النارية “.

وأوضح إن “المتهم ضبط بحوزته 1760 حبة مخدرة وكيلو غرام  واحد من مادة الكريستال “.

وأضاف إن “المعتقل أحيل الى الجهات القضائية المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق مادة المخدرات “.

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