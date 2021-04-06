اعتقال متهم بجريمة قتل جنوبي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افادت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم بجريمة القتل في ناحية الخيرات قضاء الجدول الغربي 27 كم جنوبي المحافظة .

وذكر مصدر امني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة الاجرام استخبر بوجود جثة لشخص مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لخمسة اطلاقات نارية من سلاح نوع RBK “.

وقال إن “قائد الشرطة وجه بتشكيل فريق عمل وتحري بحثا عن ملابسات الحادث ، وتم اعتقال المتهم بعد اعترافه القيام بالحادث “.

واضاف إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق مادة القتل العمد “.