اعتقال متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات وضرب دوائر حكومية في كربلاء

المستقلة /- علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن اعتقال متهم كان يخطط لاغتيال شخصيات وضرب دوائر حكومية في المحافظة عام 2020 وضبط بحوزته شرائح هواتف واتصالات أجنبية وفق مادة الارهاب .

وقال مدير اعلام الشرطة العميد علاء الغانمي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” خلية الصقور الاستخبارية سبق لها أن اعتقلت (حسين زغير حسين الحاتمي ) في أحد مناطق كربلاء بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتعامله مع جهات اجنبية “.

وأوضح ، إن “الحاتمي كان في كندا وضبط بحوزته ٣٠ شريحة هواتف واتصالات كندية وتمكن من إيجار بيت في الإسكان وسط المدينة “.

وأشار الى إن “المعلومات التي جمعت تفيد بأنه كان يخطط لضرب دوائر حكومية في عام 2020 ، وأماكن حساسة ، فضلا عن اغتيال شخصيات مختلفة ، بهدف زعزعة الاستقرار وحصول فوضى داخل المدينة ، واتهام جهات بتورطها بهذا لاستهداف “.

وأكد الغانمي إن “المعتقل أعترف بما كان يخطط له ، وتم تدوين أقواله وصدر أمر قضائي بحقه وفق المادة ( 4 ) ارهاب لينال جزاءه العادل “.