اعتقال متهم بالاحتيال والابتزاز الالكتروني في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال متهم يبتز الفتيات عبر حساب في موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، ويحتال على الناس عن طريق جمع الاموال لمساعدة الفقراء .

وذكر بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان “دوريات قسم بلدة الجزيرة تمكنت من القاء القبض على متهم من سكنة محافظة النجف ، يقوم بابتزاز الفتيات الكترونيا عبر الفيس بوك من اجل دفع مبالغ مالية او مضاجعتهن ، فضلا عن قيامه بجمع التبرعات بحجة العمل بمؤسسة خيرية لمساعدة الفقراء “.

ونوه الى ” توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق “.