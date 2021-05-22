اعتقال متهم بالإبتزاز الالكتروني جنوبي ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة محافظة ذي قار ، عن اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية .

وذكر بيان صادر عن الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز الاستخبارات والامن الوطني في القضاء القت القبض على مبتز الكتروني يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر البرامج الالكترونية “.

واشار الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى الجهات ذات العلاقة وفق المادة (456 ) من قانون العقوبات العراقي “.