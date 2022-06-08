اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الاربعاء ، عن تمكن مفارز مركز شرطة العروبة التابع لقسم شرطة البلدة من اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته بواسطة (بوري) حديد مما أدى الى وفاتها في الحال .

وقالت المديرية في بيان ” بعد ورود معلومات عن وجود حادث قتل امرأة في منطقة “سيد جميل” احدى مناطق مدينة العمارة ، تم تشكيل قوة من المركز أعلاه و بإمرة ضابط المركز وبتوجيه مباشر من قبل مدير القسم حيث تم تطويق مكان الحادث وجمع المعلومات من المصادر وتحديد هوية الجاني والقاء القبض عليه بعد مداهمة منزله .

واشار البيان، الى اعتراف الجاني بجريمة قتل زوجته كما اعترف بتعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكانت عملية قتله ، بواسطة (بوري) حديد من خلال الضرب المبرح ، مدعياً ان الدوافع من وراء ذلك هي مشاكل عائلية .

وتم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث والذي وجاء مطابقا لاعترافه .