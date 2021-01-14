اعتقال متهمة بالاتجار بالبشر شمالي ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار عن اعتقال متهمة بالاتجار بالبشر في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، اشتركت ببيع طفل مع مدانة محكومة قضائيا .

وذكر بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مديرية قسم شرطة قضاء الرفاعي ، بالتعاون مع الامن الوطني ، وبناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة ، تمكنت من القاء القبض على متهمة ببيع طفل في عام 2020 ، بالاشتراك مع مدانة محكومة قضائيا بقضية بيع الطفل “.

واشار الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها ، وتوقيفها من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 6 اولا / خامسا ، من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لاكمال التحقيق اصوليا “.