اعتقال متهمة بالاتجار بالبشر شمالي ذي قار

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار عن اعتقال متهمة بالاتجار بالبشر في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، اشتركت ببيع طفل مع مدانة محكومة قضائيا .

وذكر بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مديرية قسم شرطة قضاء الرفاعي ، بالتعاون مع الامن الوطني ، وبناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة ،  تمكنت من القاء القبض على متهمة ببيع طفل في عام 2020 ، بالاشتراك مع مدانة محكومة قضائيا بقضية بيع الطفل “.

واشار الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها ، وتوقيفها من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 6 اولا / خامسا ، من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لاكمال التحقيق اصوليا “.

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