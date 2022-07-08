اعتقال لص أجنبي في كربلاء سرق 95 هاتف نقال من بابل

قسم اجرام كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، اعتقال شخص أجنبي دون الكشف عن هويته  قام بسرقة 95 هاتف موبايل من محافظة بابل .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الاجرام في كربلاء اثناء تجوالها في حي الحسين 3 كم وسط المدينة تمكنت من اعتقال أجنبي الجنسية جلب الشك لنفسه وبحوزته حقيبة سفر كبيرة قام برميها ولاذ بالفرار “.

وأضاف بعد “مطاردته تم اعتقاله والتحقيق معه ، اعترف بسرقة 95 جهاز موبايل من مجمع ( معد ) لبيع الهواتف في محافظة بابل “.

وتابع المصدر ضبط ” بحوزة المعتقل 40 جهاز ، والباقي قام ببيعها والتصرف بأموالها لملذاته الشخصية  “.

وأوضح المصدر إن “المعتقل تمت احالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

 

 

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