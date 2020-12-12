اعتقال كادر قناة كردستان 24 في السليمانية

المستقلة.. تواصل قوات الاسايش استهداف الطواقم الصحفية والاعلامية في مناطق ومدن الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، اذ اعتقلت قبل ساعات كادر قناة كردستان ٢٤ اثناء ادائهم مهامهم داخل سوق شعبي في السليمانية.

منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بكردستان اكد ان اعتقال الصحفيين داليا كمال، هردي حسن، برهم جمال كان اثناء تواجدهم باحدى الأسواق الشعبية في السليمانية، لاعداد تقرير عن الوضع المعيشي هناك، لافتا الى ان القوة صادرت معدات الكادر ، واقتادوهم الى جهة مجهولة.

وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في الايام الاخيرة ارتفاع وتيرة اعتقال الصحفيين واحتجازهم من قبل الاسايش وقت انطلاق التظاهرات في السليمانية، وتعد هذه الحالة هي الرابعة بعد اعتقال طواقم فضائيات “العراقية” و”روداو” و”بيام”

وتعد الجمعية استمرار هذه القوات باعتقال الصحفيين سابقة خطيرة، فضلا عن كونه انتهاك صارخ لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وناشدت الحكومة الاتحادية الى التحرك والتدخل السريع والفوري لايجاد حل لوقف اعتقال الصحفيين في الاقليم، وحمايتهم من بطش السلطة، والتدخل المسؤول لإطلاق سراح الاعلاميين الذين مايزالون يقبعون في السجون ويواجهون مصيرا مجهولا.