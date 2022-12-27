اعتقال عصابة نسائية  في كربلاء من جنسيات أجنبية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، عن اعتقال عصابة مكونة من أربعة نساء من جنسيات أجنبية لقيامهن بسرقة محلات تجارية في مناطق متفرقة من المدينة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد ورود معلومات بوجود عصابة نسائية تقوم بعمليات السرقة داخل المجمعات التجارية في كربلاء، عملت مفارز مكافحة الاجرام على نصب كمائن في شارع السناتر 1 كم عن مركز المدينة القديمة، وتمكنت من اعتقال العصابة المكونة من أربعة نساء يحملن الجنسيات الاجنبية دون ذكر اسمها .

وأوضح إن “العصابة النسائية اعترفن قيامهن بعمليات سرقة أجهزة موبايل ومبالغ مالية ، وتم أحالتهن الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقهن “.