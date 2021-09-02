اعتقال عصابة مخدرات في كربلاء وضبط  الف حبة بحوزتهم

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يقومون بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم الف حبة مخدرة و 200 غرام من مادة الكريستال المخدرة شمالي المحافظة.

وأشار مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) الى إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) محور بغداد كربلاء الجهة الشمالية بالتعاون مع قسم مكافحة الاجرام تمكنت بعد نصب كمين ، من اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخدرات مختلفة الأنواع وجلبها من بغداد للمتاجرة في كربلاء “.

وقال ضبطت “بحوزة المعتقلين الف حبة مخدرة ، و200 غرام من مادة الكريستال “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 28 مخدرات “.

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