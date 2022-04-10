اعتقال عصابة لسرقة الدور السكنية المشيدة حديثا في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله/.. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الأحد ، عن اعتقال عصابة مكونه من ثلاث متهمين بالجرم المشهود اثناء سرقتهم لاحد الدور السكنية بعد ورود معلومات بسرقة عدد من الدور المشيدة حديثاً في أماكن متفرقة من المحافظة .

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام المقدم  احسان الأسدي لـ( المستقلة ) تمكنت ” مفارز الجرائم  بعد المتابعة والتحري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى وجمع المعلومات الكافية ومقاطعتها  وبأشراف قائد الشرطة اللواء احمد زويني تم التوصل إلى السراق واعتقالهم بعد اخذ الموافقات القضائية ، بعد نصب كمين محكم بالجرم المشهود اثناء سرقتهم لاحد الدور السكنية”.

وأوضح  “دونت اقوالهم واعترفوا صراحةً بقيامهم بسرقة (13) دار سكنية مشيدة حديثا في مناطق (احياء الامن الداخلي والمعلمين والحسين وسيف سعد والوفاء ) بسرقة الأسلاك الكهربائية والانابيب النحاسية الخاصة بأجهزة التبريد وقطع السبالت الخارجية”.

وأضاف  تم “اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافاتهم وتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون “.

 

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