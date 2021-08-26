اعتقال عصابة  تقوم بتسليب الدراجات النارية (تكتك) في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، اعتقال عصابة مكونة من خمسة أشخاص تقوم بعمليات تسليب الدراجات النارية نوع ( تكتك) في أماكن مختلفة من المدينة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــــ( المستقلة ) بعد “حصول حوادث تسليب للدراجات نوع (التكتك) وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل من مدير قسم مكافحة الإجرام وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية في كربلاء للبحث عن المتهمين “.

وأوضح إن “المعتقلين اعترفوا قيامهم بجرائم التسليب البالغة ثمان عمليات ، وضبط بحوزتهم اسلحة نارية وآلات جارحة يستخدمونها في العمليات ، بعد نصب كمين لهم من قبل مفارز مكافحة الإجرام “.

وأضاف إن “المعتقلين تم احالتهم للقضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.