اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة متخصصة ببيع المشروبات الكحولية المسكرة في المحافظة وضبط الممنوعات لديهم  .

وقال مصدر امني في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن “العصابة اعتقلت من قبل مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف مباشر من قبل قائد الشرطة  بعد جمع معلومات  امنية ببيع المشروبات المسكرة في المدينة  “.

وأضاف إن “العصابة المعتقلة ضبطت بحوزتهم البضاعة الممنوعة ، وتم احالتهم الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم ومصادرة البضاعة  “.

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اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

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اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

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