اعتقال  عشرة أشخاص يقومون بسرقة الزائرين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن مفارز اجرام المحافظة تمكنت من اعتقال 10 اشخاص يقومون بسرقة الزائرين ومطلوبين للقضاء  .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن “تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون وخلال الخطة الأمنية لزيارة الأربعين المليونية ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من اعتقال ( 10  ) متهمين ، بينهم  ( 7 ) يقومون بسرقة اجهزة موبايل وأموال من الزائرين ،  إضافة الى (  3  )  آخرين مطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم  “.

 

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