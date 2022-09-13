اعتقال  عشرة أشخاص يقومون بسرقة الزائرين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن مفارز اجرام المحافظة تمكنت من اعتقال 10 اشخاص يقومون بسرقة الزائرين ومطلوبين للقضاء .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون وخلال الخطة الأمنية لزيارة الأربعين المليونية ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من اعتقال ( 10 ) متهمين ، بينهم ( 7 ) يقومون بسرقة اجهزة موبايل وأموال من الزائرين ، إضافة الى ( 3 ) آخرين مطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.