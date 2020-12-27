اعتقال عائلة طفل معنف في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله /.. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مساء الاحد، اعتقال عائلة الطفل المعنف الذي انتشرت له مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعذيبه من قبل نساء من عائلته مع الفاظ نابية.

وقال مصدر امني في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) بتوجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي تم “اعتقال المعنفين للطفل وهم أفراد من عائلة والد الطفل “.

وأوضح إن “سبب التعنيف بحق الطفل كان حسب المعلومات الأولية، خلافات عائلية “.

وأضاف إن “المعتقلين جرى اصطحابهم الى قسم حماية الأسرة والطفل العنف الأسري لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل “.

وكانت شرطة كربلاء رصدت اليوم الاحد، حالة طفل معنف أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وباشرت بالبحث عنه “.