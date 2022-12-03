اعتقال شخص نفذ “12 “عملية سطو مسلح على مكاتب صيرفة بكربلاء والنجف

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن اعتقال شخص نفذ “12 ” عملية سطو مسلح في محافظتي كربلاء والنجف الاشرف بعد ملاحقته عبر ثلاثة محافظات .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم مكافحة الاجرام تمكن من اعتقال شخص في كربلاء بعد ملاحقته في ثلاث محافظات النجف الاشرف، والبصرة، والديوانية بأوامر قضائية “.

وأضاف إن “المعتقل اعترف بتنفيذ (١٢) عملية سطو مسلح في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف على المحال التجارية والمجمعات ومكاتب الصيرفة وسرقة أموالها وصرفها على ملذاته الشخصية “.

وأوضح إن “المعتقل تم توقيفه واحالته الى القضاء لينال جزائه العادل وفق القانون “.