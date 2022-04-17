اعتقال شخص قام بسرقة أحد الجوامع في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، اعتقال شخص قام بسرقة جامع الامام الحسن العسكري غربي المدينة ، إضافة الى  شخص حدث يتعاطى المخدرات  .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” دوريات النجدة من خلال تواصل واجباتها اليومية لتعزيز الأمن وفرض القانون في منطقة الحي العسكري 7 كم غربي مركز المدينة ، تمكنت من اعتقال شخص لسرقته جامع الامام الحسن العسكري  “.

وأضاف كما “تمكنت نفس الدوريات وفي نفس المنطقة من اعتقال “حدث ” يتعاطى المخدرات وضبط بحوزته مادة مخدرة “.

وأوضح تم ” إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون “.

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