اعتقال شخص قام بسرقة أحد الجوامع في كربلاء

اعتقال شخص قام بسرقة أحد الجوامع في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، اعتقال شخص قام بسرقة جامع الامام الحسن العسكري غربي المدينة ، إضافة الى شخص حدث يتعاطى المخدرات .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” دوريات النجدة من خلال تواصل واجباتها اليومية لتعزيز الأمن وفرض القانون في منطقة الحي العسكري 7 كم غربي مركز المدينة ، تمكنت من اعتقال شخص لسرقته جامع الامام الحسن العسكري “.

وأضاف كما “تمكنت نفس الدوريات وفي نفس المنطقة من اعتقال “حدث ” يتعاطى المخدرات وضبط بحوزته مادة مخدرة “.

وأوضح تم ” إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون “.