اعتقال شخص حاول إدخال عمالة أجنبية دون موافقات رسمية الى كربلاء

اعتقال شخص حاول إدخال عمالة أجنبية دون موافقات رسمية الى كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الخميس ، اعتقال شخص حاول إدخال عمالة أجنبية الى كربلاء دون موافقات رسمية .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الشرطة العربية والدولية بالتعاون مع المخابرات وقسم الأمن السياحي وشعبة استخبارات الوافدين تمكنوا بعد اعتقال الشخص الذي حاول إدخال العمالة الاجنبية ، من اعتقال خمسة أجانب لتجاوزهم مدة الإقامة وممارستهم العمل بدون عقود عمل رسمية “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.