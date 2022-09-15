اعتقال شخصين بتهمة سرقة زائري الاربعينية من الاجانب في كربلاء
المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، اعتقال شخصين بتهمة سرقة الزوار الاجانب خلال اداء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، وأكدت ضبط بحوزة المعتقلين مبالغ مالية وجوازات سفر ايرانية .
وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الجرائم تمكنت من اعتقال شخصين بوقت قياسي قاموا بسرقة اجانب بعد أن استنجد بهم احد الزائرين “.
واوضح إن “المعتقلين اعترفوا قيامهم بسرقة الزائرين الوافدين الى كربلاء ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية وعراقية مختلفة وجوازات سفر ومستمسكات مختلفة “.
وأضاف إن “المعتقلين دونت اقوالهم بالاعتراف وتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون “.
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