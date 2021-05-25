اعتقال شبكة متخصصة بتجارة المخدرات  في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شبكة متخصصة بتجارة المخدرات بحوزتهم أكثر من 2000 حبة .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) تمكنت “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء من اعتقال  عصابة متخصصة بتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص يرومون القيام بالمتاجرة بهذه الحبوب داخل المدينة “.

وأوضح إن “العصابة ضبطت بحوزتها كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عددها ( 2432) حبه ، وسلمت الى الجهات المختصة  اصوليا بموجب محضر ضبط “.

وأضاف إن “المعتقلين اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وجلبها من خارج المحافظة وبيعها داخل كربلاء  ، وتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق مادة المخدرات ” .

 

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