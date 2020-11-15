اعتقال شابة اردنية في اميركا لسبب لا يصدق – فيديو

المستقلة /- انزلت الأجهزة الأمنية الأميركية ، شابة اردنية من الطائرة ، واوقفتها لعدة ساعات ، قبل الافراج عنها بعد اقلاع الطائرة.

وروت أماني الخطاطبة في سلسلة تغريدات كتبتها في “تويتر” ما حدث يوم السبت ، عندما كانت على متن طائرة تابعة لشركة “أميركان ايرلاينز” في رحلة إلى مدينة Charlotte بولاية كارولاينا الشمالية.

وبينت الخطاطبة: “آخر 6 ساعات من حياتي كانت مرهقة ومؤلمة، فقد تم القبض عليّ اليوم للمرة الأولى لأن رجلاً من الدرجة الأولى، شعر بعدم الارتياح” من وجودها. ثم أعادت تغريد لصورة التقطها راكب آخر تظهر فيها مع فرد من سلطات المطار وهي معتقلة.كما بثت فيديو مدته 15 دقيقة في “فيسبوك” صورته بهاتفها المحمول قبل إنزالها من الطائرة، شرحت فيه تفاصيل ما حدث.

وبدأت المشكلة عند نقطة التفتيش التابعة في مطار “نيوارك ليبرتي الدولي” لدائرة أمن النقل، بينما كانت الخطاطبة تحاول خلع حذائها لتتم مراقبته، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين، ولأنها تأخرت بخلعه، لذلك فقد الرجل صبره وتخطاها في الصف ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها، وسريعا تم استدعاء رجال الشرطة بعد أن تقدم “الرجل الأبيض” بشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واعتقلوها طوال 4 ساعات، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.

يذكر ان الخطاطبة، أردنية الأصل من ولاية “نيوجيرسي” الأميركية، حيث ولدت لأبوين أردنيين.

وتبلغ الخطاطبة من العمر 28 عاما، وهي رئيسة تحرير مدونة Muslim Girl التي أسستها إلكترونيا في الإنترنت حين كانت في 2009 بعمر 17 سنة تقريبا، بحسب ما تلخص “العربية.نت” أهم ما في سيرتها، وهي أول عربية محجبة تظهر على غلاف مجلة Forbes الاقنصادية الأميركية، كما اعتبرتها CNN قبل 3 سنوات، من الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة بين 25 أميركياً، أعمارهم أقل من 25 عاما، وترشحت في انتخابات هذا العام لمقعد بالكونغرس، لكن الحظ عاكسها.