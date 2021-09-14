اعتقال ستة اشخاص بتهمة المخدرات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة اشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات في ثلاث عمليات امنية متفرقة وضبط بحوزتهم مخدرات.

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة المخدرات في كربلاء تمكنت من اعتقال ستة اشخاص يقومون المتاجرة بالمخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة “.

وأوضح إن “المتهمين اعتقلوا بعد نصب كمائن استباقية في ثلاث عمليات امنية متفرقة ، وضبط بحوزتهم مخدرات نوع كريستال وانواع اخرى مختلفة وادوات تعاطي وسلاح ناري ومبلغ من المال “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق قانون المخدرات “.