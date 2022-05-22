اعتقال سبعة متاجرين بالحبوب المخدرة في كربلاء

المستقلة/- علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن اعتقال سبعة متهمين بتهمة المتاجرة والتعاطي في المخدرات .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال سبعة اشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في أماكن متفرقة من المحافظة “.

وأشار الى إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة ، إضافة الى ميزان الكتروني مع مسدس مع أدوات تعاطي مختلفة وآلات جارحة ، فضلا عن ضبط حبوب مخدرة نوع صفر “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.