اعتقال سبعة متاجرين بالحبوب المخدرة في كربلاء

المستقلة/- علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن اعتقال سبعة متهمين بتهمة المتاجرة والتعاطي في المخدرات .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال سبعة اشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في أماكن متفرقة من المحافظة “.

وأشار الى إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم  كمية من مادة  الكريستال المخدرة ، إضافة الى ميزان الكتروني مع مسدس مع أدوات تعاطي مختلفة وآلات جارحة  ، فضلا عن  ضبط حبوب مخدرة نوع صفر “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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