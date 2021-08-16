اعتقال سبعة اشخاص في كربلاء بتهمة تجارة المخدرات 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاثنين ، عن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة التجارة في المخدرات في المحافظة وضبط مواد مخدرة مختلفة الأنواع واسلحة نارية .

وذكر مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم شؤون المخدرات تمكن من اعتقال سبعة اشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة “.

وقال إن “المعتقلين ضبط بحوزتهم الحبوب المخدرة والكريستال واسلحة نارية وأدوات تعاطي “.

وأوضح إن “المعتقلين تمت إحالتهم مع المضبوطات الى القضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم “.