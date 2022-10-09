اعتقال رجل وامرأة سرقا 100 مليون دينار غربي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  اعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاحد، اعتقال رجل وامرأة قاما بسرقة  مبلغ يقدر 100 مليون دينار من دار أحد المواطنين في المحافظة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مكتب مكافحة الاجرام في قضاء الحر 13 كم غربي المحافظة  استخبر بتعرض إحدى دور المواطنين  الى سرقة مبلغ من المال قدره ثلاثة عشر الف وخمسمائة دولار امريكي ومخشلات ذهبية متنوعة تقدر قيمتها بسبعون مليون دينار عراقي تقريباً من قبل فاعل مجهول “.

وأضاف بعد تشكيل فريق عمل وتحري وحصول موافقات قضائية تمكنت مفارز الاجرام من اعتقال متهم حامت الشبهات حوله بعد نصب كمين له ، واعترافه بسرقة الدار بالاشتراك مع احدى النساء “.

واشار الى إن “مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من ضبط المصوغات الذهبية في دار المتهمة ، والأموال المتبقية صرفت على ملذاتهم الشخصية ، وصدقت أقوالهم قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون “.

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