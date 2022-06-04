اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات في كربلاء وضبط 1236 حبة مخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف مصدر في شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، عن تمكن مفارز قسم مكافحة المخدرات من اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم 1236 حبة مخدرة مع سلاح ناري والة جارحة .

وقال المصدر لــــ ( المستقلة ) إن “المتهمين اعتقلوا بعد تنفيذ عملية نوعية أمنية متميزة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأضاف تم ” إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل “.