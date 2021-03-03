اعتقال خمسة تجار مخدرات وضبط اثنين كغم كريستال في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن اعتقال 5 تجار مخدرات وضبط بحوزتهم 2 ( كغم ) من مادة الكريستال المخدرة و 1710 قرص مخدر ، ومسدس ، و 40 انبولة تعاطي .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شبعة الناصرية ، تمكن بعملية نوعية ومداهمات من اعتقال 5 تجار مخدرات ، وضبط بحوزتهم 2 كغم من الكريستال ، و 1710 قرص مخدر ، اضافة الى مسدس و 40 انبولة تعاطي “.

واشار الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.

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