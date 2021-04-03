اعتقال ثلاثة متهمين بقتل مواطن في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله/ .. أفادت شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين بجريمة قتل مواطن في المحافظة طعنا بآلة حادة ( السكين ) .

وقال مصدر امني في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام عثرت على جثة فتى في احد الأحياء السكنية يبلغ من العمر 19 عاماً ومعرضة لعدة طعنات “.

وأوضح إن ” قائد الشرطة اللواء احمد زويني وجه بتشكيل فريق عمل ، وتمكن من اعتقال ثلاثة متهمين وبعد مواجهتهم بالأدلة انهاروا واعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المجنى عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة ، وذلك بسبب خلافات فيما بينهم “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم وفق مادة القتل العمد “.