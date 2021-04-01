اعتقال ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة وضبط 9600 حبة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، اعتقال ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة وضبط 9600 حبة في احد منازل المعتقلين .

وقال مصدر امني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز شؤون المخدرات في كربلاء تمكنت من اعتقال ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة مخبئة في احد منازل المتهمين “.

واضاف كما “تمكنت أيضا من ضبط 9600 حبة مخدرة بحوزتهم “.

وأشار الى إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.