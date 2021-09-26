اعتقال ثلاثة اشخاص يقومون بحرق نفايات الطمر الصحي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، اليوم الاحد، اعتقال ثلاثة اشخاص يقومون بحرق النفايات في الطمر الصحي 7 كم جنوبي المحافظة مما يتسبب بانبعاث الدخان والروائح الكريهة .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) وجهنا “كادر المتابعة والحماية مع دورية نجدة تابعة لقيادة شرطة المحافظة باعتقال كل شخص يتواجد في موقع الطمر الصحي ممن يقومون بحرق النفايات ويتسببون انبعاث الدخان والروائح الكريهة للأهالي من سكنة المناطق القريبة من الطمر الصحي “.

وأضاف إن “المعتقلين في موقع الطمر، تم ارسالهم الى مركز شرطة الوفاء ( 5) كم جنوبي المدينة، لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للقضاء ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الصحة العامة للأهالي “.