اعتقال تاجر مخدرات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، إن مفارز نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) المحور الشرقي تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردته “.

وقال المصدر الأمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المعتقل كان يستقل دراجة نوع ( تكتك ) في منطقة النبهانية الزراعية 13 كم شرقي كربلاء ، جلب الشك لنفسه بعد توقفه في مكان قبل وصوله الى السيطرة ، ثم لاذ بالفرار “.

وأوضح بعد “المطاردة واعتقاله تم ضبط المخدرات التي كان يروه دخولها الى كربلاء لغرض بيعها “.

واضاف إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفي مادة المخدرات “.