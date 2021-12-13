اعتقال تاجر مخدرات في ذي قار بحوزته 11 كغم من الكريستال

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار ، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 11 كغم من مادة الكريستال المخدر في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية .

وقال قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد الحربية في مؤتمر صحفي،الاحد، ان ” شرطة المحافظة بالتعاون مع شرطة ميسان تمكنت من القاء القبض على تاجر مخدرات وضبط بحوزته 11 كغم من مادة الكريستال المخدرة “.

واشار الى ان ” عملية القاء القبض على المتهم الذي كان قادما من محافظة ميسان تمت بعد مطاردته من قبل رجال الشرطة واعتقاله في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية “.