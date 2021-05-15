اعتقال تاجرين للمخدرات وضبط بحوزتهما كريستال وحشيشة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء  ، عن اعتقال تاجرين اثنين للمخدرات وضبط  مخدرات نوع كريستال وحشيشة و2000 حبة مخدرة  بحوزتهما .

وقال مصدر امني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز  قسم مكافحة المخدرات في كربلاء تمكنت من  اعتقال بعد نصب كمين محكم في ساعة متأخرة من الليل على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة  وضبطهم بالجرم المشهود “.

وأوضح ضبط ” بحوزتهم مخدرات نوع كريستال وحشيشة   ، إضافة الى ضبط 2000 حبة مخدرة مختلفة الأنواع  مع أدوات تعاطي ،  كذلك  ضبط مليونين دينار كمبيعات للمواد المخدرة  وسلام ناري نوع ( مسدس) “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم  “.

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