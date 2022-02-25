اعتقال امرأتين تتاجران  بالأعضاء البشرية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء، مساء الجمعة، عن اعتقال امرأتين تتاجران بالأعضاء البشرية بعد قيامهن بخطف طفل حديث الولادة لغرض بيعه الى احد الاشخاص في بغداد مقابل مبلغ مالي .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الإجرام قسم الاتجار بالأعضاء البشرية في المحافظة تمكنت من اعتقال امرأتين تتاجران بالأعضاء البشرية في المحافظة بعد خطف طفل حديث الولادة “.

وأوضح المصدر إن “عملية الاعتقال قبل تسليم الطفل المخطوف استندت الى معلومات امنية من مصادر موثوقة وبتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد زويني ونصب كمين محكم “.

واضاف إن “احدى النساء المعتقلات في عملية الاتجار بالأعضاء البشرية تعمل في مستشفى الفلوجة محافظة الانبار “.

وأشار الى إن “المعتقلات اعترفن بقيامهن بعملية خطف الطفل حديثي الولادة قضائيا ، لغرض بيعه الى احد الاشخاص في محافظة بغداد مقابل مبلغ مالي “.

وبين إن “المعتقلات إحيلن الى الجهات القضائية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهن وفق المادة ( 6 ) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية لينالن جزائهن العادل لما اقترفن من افعال شنيعة تفتقر الى الإنسانية “.