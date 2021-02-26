اعتقال امرأة في كربلاء سرقت 90 مليون دينار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، عن اعتقال امرأة لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار من أحد البيوت خلال مدة قياسية وضبط المبلغ بحوزتها .

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) تمكنت “مفارز قسم مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت وخلال جهد أمني متميز في غضون  24 ساعة فقط من أعتقال امرأة وذلك لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي  “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال تمت قبل تحويل المبالغ المسروقة الى خارج المحافظة “.

وأضاف إن “المعتقلة أحيلت الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها “.

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