اعتقال المشتبه بهم.. تفاصيل جديدة عن اغتيال والد “علي جاسب”

المستقلة /- كشف مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة اغتيال والد المحامي (علي جاسب)، فيما أفاد باعتقال 6 أشخاص من المشتبه بهم.

وأبلغ المصدر، أن “المعلومات الأولية بشأن حادثة اغتيال والد المغيب علي (جاسب حطاب الهليجي)، تمت نتيجة خلاف عشائري”.

وأوضح المصدر، أن “القوات الأمنية اعتقلت ستة من المشتبه بهم، حتى الآن”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت في بيان، الأربعاء، أن قائد الشرطة أصدر أمراً بتشكيل فريق عمل أمني مختص لكشف الجناة عن الحادث.

وأوضحت المديرية “أن الحادث جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوى قائمة قبل وقوع حادث قتل المجنى عليه وأطراف آخرين وأن القضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة ومعرفة دوافع الحادثة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

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