اعتقال احد الهاربين من سجن بادوش في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، عن اعتقال احد الهاربين من سجن بادوش  محكوم وفق المادة الرابعة ارهاب .

وذكر مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز شرطة النجدة تمكنت من اعتقال مواطن في احد الاحياء السكنية ، بعد اخبارهم من احد المصادر الموثوقة لديهم ، وبتوجيه من قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وقال إن “المتهم اعترف بأنه محكوم وفي مادة 4 ارهاب وهارب من سجن بادوش  “.

وأضاف إن “المعتقل تم إحالته الى قسم مكافحة الإجرام لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

وأشار الى إن ” تشكيلات مديرية شرطة كربلاء تعمل بواجبتها الأمنية لتعزيز الأمن والأمان وفرض القانون واعتقال على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وزائريها “.

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