اعتقال أكبر شبكة لنقل المخدرات الى كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاحد ، عن اعتقال أكبر شبكة نقل المخدرات من خارج المحافظة وضبط كميات كبيرة بحوزتهم .

وقال الخطابي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة المخدرات تمكن من اكتشاف أكبر شبكة لنقل المخدرات من خارج المحافظة، بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، يرومون ادخالها الى المحافظة لتدمير الشباب “.

وأضاف إن “قسم مكافحة المخدرات تمكن من اعتقال عناصر الشبكة ، وتم احالتهم الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

ودعا الخطابي ، شرطة كربلاء  الى  حفظ أمن المحافظة ، وتأمينها من العصابات المجرمة التي تحاول ادخال المخدرات الى المحافظة “.

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