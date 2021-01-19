اعتقال أربعة أشخاص كانوا يعملون على استهداف محال الكحول وسط بغداد

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المستقلة /… أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال اربعة متهمين كانوا يعملون على استهداف أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية وابتزازهم مالياً ضمن منطقة الكرادة في ساحة النصر ببغداد.

وذكر بيان للخلية، أنه تم القبض على المتهمين، وبحوزتهم ثلاث رمانات دفاعية وسلاح مسدس غير مرخص، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية.

يذكر ان  مصدر أمني افاد  بإصابة مدني بثالث تفجير يستهدف محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد يوم امس الاثنين .

وقال المصدر لل( المستقلة )  الاثنين  إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد، مبيناً أن الانفجار أسفر عن إصابة مدني بجروح فضلاً عن اضرار مادية.

وأوضح المصدر، أن قوات امنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، مشيراً إلى نقل المصاب لمستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق في ملابساته.

وأضاف ان انفجارين استهدفا متجار لبيع المشروبات الكحولية في منطقتي ساحة الاندلس وحي الجامعة قرب نفق الشرطة، دون تسجيل إصابات.( النهاية)

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