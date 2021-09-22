اعتزال ايمي ودنيا سمير غانم يثير الجدل

المستقلة /- أثير خلال الساعات الماضية ضجة واسعة حول حقيقة إعتزال النجمتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم وذلك نتيجة الحزن الكبير الذي تعيشانها على رحيلا والديهما النجمين المصريين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وجاء تداول خبر إعتزال دنيا وإيمي سمير غانم لعدة أسباب، كان آخرها إعتذارهما عن عدم حضور حفل افتتاح “أيام القاهرة للدراما العربية” رغم التأكيد سابقا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومن قبله الغياب عن حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12.

إلا أن إدارة مهرجان “أيام القاهرة للدراما العربية”، نفت أنباء اعتزال دنيا وإيمي جملة وتفصيلا، وأكدت أن النجمتين لديهن تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهن حفل الافتتاح ولكن ظروفهن النفسية لم تسمح.

هذا وكان إستلم الممثل المصري حسن الرداد جائزتي تكريم الممثلان الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز نيابة عن إنتيهما إيمي ودنيا سمير غانم وذلك ضمن فاعليات مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم السبت، في أكد الفنادق الطبرى في القاهرة.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز ، توفيت في الرابع من شهر آب الشهر الماضي بعد صراع من المرض بسبب اصابتها بفايروس كورونا ومكوثها في المستشفى أكثر من 90 يوم اثر مضاعفات ما بعد الاصابة من الفايروس.