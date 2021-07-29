اعترافات صادمة من قاتل الكويتية فرح تستفز الكويتيين

المستقلة /- بعد الحكم بإعدام قاتل الكويتية فرح حمزة ، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر حيق قضت محكمة الجنايات بحبسه 15 سنة بقضية خطفها وهي واقعة سبقت قضية قتلها كما غرمت القاتل 5 الاف دينار مع الشغل والنفاذ.

كما احيلت الدعوة المدنية للدائرة المختصة والمحاكمة شهدت أيضا اعترافات صادمة من المجرم ، حيث حاول في البداية انكار الاتهامات زاعما ان المجني عليها ” فرح ” قد اخرجت سكينا من جيبها وطعنت نفسها .

ومع مواصلة التحقيق اعترف اخيرا بطعنها أمام طفليها لغضبه من إصرارها على رفض التنازل عن قضاياها ضده.

كما اعترف انه وضع جهاز تتبع الأقمار الصناعية داخل مركبتها لرصدها في ضاحية صباح السالم وحاول اعتراضها بصدم مركبتها وخطفها ثم طعنها بعد مشادة حادة بينهم.

حيث نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشقيقتها وهي تبكي بحرقة امام المستشفى طالبة بإعدام قاتل شقيقتها بعد شهور من التهديدات المستمرة لها والتعرض لها في الشارع العام

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