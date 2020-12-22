اعادة العمل في طوارئ مستشفى الحسين بالناصرية بعد اغلاق عدة أشهر

اعادة العمل في طوارئ مستشفى الحسين بالناصرية بعد اغلاق عدة أشهر

المستقلة/حيدر حسين المشرف /.. اعاد مستشفى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، اليوم الثلاثاء، العمل في ردهة الطوارئ بعد عدة أشهر من غلقها بسبب تخصيص المستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت (المستقلة) نسخة منه ان ” شعبة الطوارئ في مستشفى الامام الحسين التعليمي افتتحت امام المراجعين بعد ان غلقت بسبب تحويل المستشفى الى مركز لعزل مصابي كورونا “.

واشار الى ان ” جميع اقسام المستشفى ستفتح تباعا حسب توجيه مدير عام الدائرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين “.

وكانت دائرة صحة ذي قار قد اعلنت في وقت سابق عن اعادة عمليات العظام الكسور الى مستشفى الامام الحسين التعليمي، توجيه مدير عام الدائرة بإعادة قسم الباطنية والطوارئ الى المستشفى بعد نقلهما الى مستشفى الحبوبي التعليمي اثر تفشي جائحة كورونا وتخصيص المستشفى لعزل ومعالجة المصابين بالفيروس.